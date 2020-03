Acht Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis : Coronavirus: Rösrather und Leichlinger positiv getestet

Rhein-Berg (tei.-) Am späten Sonntagabend wurden zwei weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Damit sind es jetzt insgesamt acht bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis, teilte die Kreispressestelle am Montag mit.-

Ein 30-jähriger Mann aus Rösrath kam am 7. März gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin von einem Auslandsaufenthalt in einem der Risikogebiete zurück. Er ist aufgrund von leichten Erkältungssymptomen seitdem zu Hause geblieben. Nach der Kontaktaufnahme mit einem Bereitschaftsarzt wurde der Mann an der zentralen Abstrichstelle mit positivem Ergebnis abgestrichen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es außer der Lebensgefährtin keine weiteren Kontaktpersonen im hiesigen Umfeld. Der Mann und seine Lebensgefährtin stehen unter häuslicher Quarantäne.