Pandemie im Rheinisch-Bergischen Kreis : Coronavirus fordert fünf weitere Tote im Kreisgebiet

Im Labor werden zum Nachweis einer Infektion Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Foto: dpa/Oliver Berg

Wermelskirchen/Rhein-Berg Das Kreisgesundheitsamt meldet 451 weitere bestätigte Corona-Fälle im Rheinisch-Bergischen Kreis. In Wermelskirchen gibt es 67 Neuinfizierte. Damit sinkt die Zahl der Gesamtinfizierten im Stadtgebiet auf 429.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Coronavirus hat im Rheinisch-Bergischen Kreis fünf weitere Todesfälle gefordert . Das meldet das Kreisgesundheitsamt. Es handelt sich um eine über 50-jährige Person aus Bergisch Gladbach mit Vorerkrankungen, drei über 80-jährige Personen aus Bergisch Gladbach, zwei davon mit Vorerkrankungen, bei einer liegen keine Informationen zu Vorerkrankungen vor, sowie eine über 70-jährigen Person aus Overath mit Vorerkrankungen. Von den verstorbenen Personen waren zwei nicht geimpft und eine genesen. Bei den übrigen Personen ist der Impfstatus nicht bekannt.

Die heute gemeldeten Personen sind bereits in den vergangenen Tagen verstorben. Sie fließen jedoch erst in die Statistik ein, wenn der Totenschein vorliegt und damit die Todesursache geklärt ist. Insgesamt stehen 213 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. In Wermelskirchen sind es bislang 42.

Im Kreis sind 451 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden,meldet am Dienstag das Gesundheitsamt. Darunter 67 Neuinfizierte in Wermelskirchen. 1187 weitere Personen gelten als genesen. 2886 Personen sind aktuell infiziert. In Wermelskirchen sinkt die Zahl auf 429. 3042 Personen befinden sich in Quarantäne; 478 Menschen ins in Wermelskirchen in häuslicher Isolation.

Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI für Rhein-Berg mit 663,3 an – angesichts des Meldeverzugs durch die Kapazitätsauslastung im Gesundheitsamt dürfte diese Zahl nicht stimmen.

34 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und davon eine an einem Beatmungsplatz.

(tei.-)