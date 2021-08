Steigende Corona-Zahlen im Kreis : Vier neue Corona-Fälle in Wermelskirchen gemeldet

Vier neue Corona-Fälle in Wermelskirchen gemeldet

Wermelskirchen Die Zahlen steigen: Vier neue Corona-Fälle wurden innerhalb eines Tages in Wermelskirchen gezählt. Die Sieben-Tage Inzidenz steigt auf 37,4.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 21 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden – vier davon in Wermels­kirchen. Kreisweit sind damit 166 Personen infiziert, 437 in Quarantäne. Über die Anzahl der stationären Patienten kann der Kreis aktuelle keine Angaben machen. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut nun bei 37,4. In den Schnellteststellen im Kreis wurden gestern 3669 Corona-Antigentests durchgeführt. Davon waren 15 Testergebnisse positiv.