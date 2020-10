Corona im Rheinisch-Bergischen Kreis : Kreis empfiehlt Tragen von Masken im Unterricht

Rhein-Berg Appell des Krisenstabes an Schüler und an Bürger, freiwillig Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um das Covid-19-Ansteckungsrisiko zu mindern.

Aus diesem Grund müsse der Hauptübertragungsweg des Virus´ - winzige Speicheltröpfchen in der Atemluft – durch das Tragen von Masken weitmöglichst abgeschnitten werden, erklärt die Leiterin des Gesundheitsamtes für den Rheinisch-Bergischen Kreis, Dr. Sabine Kieth. „Zwar bieten die üblichen Behelfsmasken den Tragenden keinen Schutz vor einer eigenen Infektion. Sie mindern jedoch die Anzahl feinster Tröpfchen, die beim Atmen und Sprechen mit der Luft ausgestoßen und von anderen eingeatmet werden“, führt Kieth weiter aus. Geschützt werden beim Masketragen also die Mitmenschen. Und nicht nur deren Wohlergehen spricht dafür: „Wer die Mund-Nase-Bedeckung konsequent und richtig trägt, nämlich über der Nase, wird im Falle von positiv getesteten Mitschülern nicht unbedingt als Kontaktperson mit dem höchsten Infektionsrisiko eingestuft“, erläutert die Leiterin des Gesundheitsamtes. „Das bedeutet, dass eine Ansteckungsgefahr sowie die Notwendigkeit einer Testung und einer häuslichen Isolation nicht gegeben sind.“ Verzichten hingegen die Mitglieder einer Klasse oder eines Kurses auf ihre Masken und wird danach eine Person positiv getestet, muss im schlimmsten Fall der ganze Klassenverband oder sogar die gesamte Jahrgangsstufe in Quarantäne. „Steigen die Zahlen zu stark, sind die einzelnen Kontaktwege für das Gesundheitsamt nicht mehr nachverfolgbar. In diesem Fall müssen wir großflächige Quarantänemaßnahmen verhängen“, so Dr. Sabine Kieth.