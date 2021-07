Urlaubszeit in Wermelskirchen : Corona-Urlaub – welche Versicherungen wichtig sind

Wermelskirchen Wermelskirchener Reisende sollten sich unbedingt über Bestimmungen des Ziellandes zu Testpflicht, Impfstatus und Corona-Regeln informieren.

Das Reisen ins Ausland ist in diesem Sommer wieder möglich. Jedoch sollten Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes beachtet werden, die für Länder mit einem Inzidenzwert von 200 bestehen und für Gebiete, in denen gefährliche Virusvarianten verbreitet sind. Daneben sollten sich Urlauber über Bestimmungen des Ziellandes zu Testpflicht, Impfstatus und Corona-Regeln informieren. „Damit diese Zeit die schönste des Jahres wird, ist es ratsam, einen kurzen Versicherungscheck durchzuführen“, rät Lothar Weber, Sprecher des Bezirks Bergisch-Land im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Falls die Reise ins Ausland gehen sollte, wäre die Auslandskrankenversicherung die wichtigste Versicherung. Sie übernimmt die von der gesetzlichen Krankenkasse nicht gedeckten Kosten für eine medizinisch notwendige Behandlung außerhalb Deutschlands und kostet 20 bis 30 Euro Jahresbeitrag für die Familie.“ In Corona-Zeiten sollte man auch prüfen, ob der gewählte Tarif einen Versicherungsschutz bietet, wenn für das Reiseland noch eine Reisewarnung besteht. Auch ob Behandlungskosten für eine Covid-19-Erkrankung übernommen werden, sollten Versicherte abklären.



Haftpflichtversicherung Unverzichtbar ist eine private Haftpflichtversicherung, die für Schäden aufkommt, die man unbeabsichtigt anderen zufügt. Die Versicherung ist meist für einen nur zweistelligen Betrag im Jahr zu haben und schützt vor Ansprüchen anderer – und zwar nicht nur im Urlaub. Sie sollte in keinem Haushalt fehlen und einen Deckungsschutz von mindestens 25 Millionen Euro haben.



Autofahrer Um sich vor einer Infektion zu schützen, werden viele mit dem privaten Pkw verreisen. Sollte die Fahrt ins Ausland gehen, ist die Mitnahme der kostenlosen „Weißen Karte“ (früher „Grüne Karte“) sehr empfehlenswert. Sie gilt als internationaler Versicherungsnachweis und nützt nur, wenn sie noch gültig ist. In manchen Ländern ist sie sogar vorgeschrieben und vermeidet nach einem Unfall ärgerliche Bürokratie. Dazu packt man am besten auch den ebenfalls kostenlos im Internet erhältlichen „Europäischen Unfallbericht“ mit einer Übersetzungshilfe des Reiselandes ein, der ein Unfallprotokoll ermöglicht. „Wegen vieler abweichender Verfahren in anderen Ländern sollte man nach einem Unfall den Zentralruf der deutschen Autoversicherer kontaktieren“, sagt Weber – aus dem Ausland unter Tel. 0049 40300330300.



Hausrat- und Rechtsschutzversicherungen Ein Dutzend Versicherungsverträge können für den Urlaub eine Rolle spielen, aber meist sind nur zwei oder drei wichtig. Die Hausratversicherung bietet bereits einen Grundschutz, denn ihre Außenwirkung gilt auch bei einem Raubüberfall. Auch eine Rechtsschutzversicherung kann hohe Kosten eines Rechtsstreits abmildern, wenn der teure Urlaub ein juristisches Nachspiel wegen Corona-Komplikationen haben sollte. Diese Versicherung beschränkt sich ebenfalls nicht auf den Urlaubs und leistet Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten im Alltag (Arbeit, Verkehr, Miete).



Vorsicht bei Paketen Zu Angebotspaketen geschnürte spezielle Urlaubsversicherungen enthalten oft Unsinn. So ist eine Urlaubshaftpflichtversicherung überflüssig, wenn die Familie schon eine Haftpflichtversicherung hat. Die Reisegepäckversicherung ist nur dann wirklich gut, wenn sie den Wert der gesamten mitgenommenen Habe umfasst.



Urlaubszeit ist Einbruchszeit Schon so manchen Sommerurlauber erwartete eine böse Überraschung nicht im Urlaub, sondern am Ferienende, wenn in der Wohnung während der Abwesenheit eingebrochen wurde. Insbesondere im Internet kündigen noch viele unbedarft auf Social-Media-Portalen ihren Urlaub vorher an. Die durchsuchen Einbrecher gezielt, um sich ungestört in der verwaisten Wohnung ‚umzusehen’.