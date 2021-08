Corona-Tests in Wermelskirchen : Testzentrum schließt Ende September

Wermelskirchen Die Lebenshilfe stellt ihr Angebot im Bürgerzentrum ein. Der Bedarf habe deutlich nachgelassen, sagt Geschäftsführer Axel Pulm. Eine Wiedereröffnung sei aber kurzfristig möglich.

Das Testzentrum der Lebenshilfe im Bürgerzentrum schließt Ende September seine Türen. „Wir haben schon zwei Monate länger gemacht als wir ursprünglich geplant hatten“, sagt Geschäftsführer Axel Pulm, „und der Bedarf ist nun deutlich zurückgegangen.“ Testete das Team der Lebenshilfe in Hochzeiten mehr als 400 Besucher pro Tag, sind es heute noch rund 100. Weil in den vergangenen Wochen Testresultate immer seltener als Einlass- oder Teilnahmevoraussetzung nötig wurden, nutzten die Wermelskirchener das Angebot deutlich weniger. „Es war von Anfang an als Angebot auf Zeit gedacht“, sagt Pulm. Zum 1. Oktober ist nun also Schluss.