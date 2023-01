Keine Isolation, keine Tests Neue Corona-Regeln sorgen für Unsicherheit an Wermelskirchener Schulen

Ab Donnerstag gelten neue Corona-Regeln. Dann gibt es keine Maskenpflicht mehr in den Schulen und in den Klassenräumen. An den Schulen setzen die Verantwortlichen auch auf das Verantwortungsbewusstsein der Eltern, die ihr Kind, wenn es krank ist, nicht in die Schule schicken sollen.

Foto: dpa/Matthias Balk