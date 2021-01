Britische Virus-Variante in zwei Fällen im Kreis nachgewiesen : Corona-Mutation nun auch in Wermelskirchen

Im Senioren-Park Wermelskirchen gibt es wieder Corona-Fälle. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Wermelskirchen Die Person aus Wermelskirchen hat sich außerhalb des Kreisgebietes im beruflichen Umfeld infiziert. Eine weitere Hiobsbotschaft: Im Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen sind insgesamt 26 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

(tei.-) Die britische Coronavirus-Mutation ist nun auch in Wermelskirchen nachgewiesen worden. Darüber informierte am Freitag das Kreisgesundheitsamt. Es handelt sich um eine Einzelperson „mit einem überschaubaren Kontaktpersonenkreis“, so Krisenstabsprecherin Birgit Bär. Die Person hatte sich außerhalb des Kreisgebietes im beruflichen Umfeld infiziert und befindet sich nun in Quarantäne.

Eine zweite Person hat sich in einer Kita in Bergisch Gladbach infiziert. Aufgrund dessen wurden in dieser Kita die Quarantänebestimmungen ausgeweitet auf alle Kontaktpersonen 1. Grades und auch 2. Grades, weil davon ausgegangen wird, dass die Virus-Varianten leichter übertragbar sind. Dieses Vorgehen ist eine Vorsichtsmaßnahme und nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes zur Anordnung von Quarantänemaßnahmen in Fällen von Virus-Varianten so vorgesehen. Daher wurde vorsorglich die gesamte Kita geschlossen sowie Quarantäne angeordnet. Laut Kreis wird eine umfangreiche Testaktion vorgenommen.

Aufgrund der Tatsache, dass nunmehr auch mit dem weiteren Eintritt von Virus-Varianten in die Gesellschaft zu rechnen ist, bitte das Kreisgesundheitsamt in Bergisch Gladbach nachdrücklich, alle die bekannten Regeln – mindestens 1,5 Meter Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Masken tragen und lüften – konsequent einzuhalten, um generell eine Übertragung von SARS-CoV-2 zu verhindern, die Ausbreitung der neuen, noch leichter übertragbaren Variante so weit wie möglich einzudämmen und damit der Überbeanspruchung der Krankenhäuser und Gesundheitsämter entgegenzuwirken. Krisenstabsprecherin Birgit Bär: „ Bei einer positiv nachgewiesenen Corona-Variante beträgt die Quarantänedauer auf jeden Fall 14 Tage und kann nicht durch einen vorgezogenen Test verkürzt werden.“

Es gibt aber noch eine weitere Hiobsbotschaft für Wermelskirchen. Im Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen sind insgesamt 26 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden – neun Personen aus der Mitarbeiterschaft sowie 17 Personen aus der Bewohnerschaft.

Insgesamt meldete der Kreis am Freitag 45 weitere bestätigte Corona-Fälle. Es befinden sich 1238 Personen in Quarantäne, das sind 34 mehr als am Vortag. 287 Wermelskirchener in Quarantäne. 71 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon (10) in intensivmedizinischer Betreuung und davon (7) an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW nun bei 86,5