Wermelskirchen in Corona-Zeiten : Kneipen verzeichnen hohe Verluste

Wermelskirchen Die Corona-Pandemie setzt den heimischen Gastwirten hart zu – erst die Schließzeiten, dann keine Kirmes, keine Gesellschaften. Aber es werde von Tag zu Tag besser, stellen die Kneipiers fest.

Im Biergarten in der Centrale herrscht fröhlicher Betrieb. „Wir hatten den Eindruck, dass die Stammtische nur darauf gewartet haben, dass sich die gesetzlichen Regelungen lockern“, sagt Wirt Dirk Götz. Er öffnet am Mittwoch nach Pfingsten zum ersten Mal, seit die neue Regelung gilt: Jetzt dürfen Personen aus bis zu zehn Haushalten an einem Tisch Platz nehmen.

Die Gäste würden ungefragt auf Abstand und Mundschutz achten und keiner mault, wenn er fürs erste am Eingang des Biergartens warten muss. „Die Regelung mit höchstens zwei Haushalten an einem Tisch war für uns alles andere als optimal“, sagt Götz. Die Menschen kämen der Geselligkeit wegen in die Gasstätten. Aber nun kehre ganz langsam eine Art Normalität zurück. Allerdings fehlen draußen rund 40 Prozent der Plätze – um die Abstandsregelungen einhalten zu können. „Drinnen haben wir viel Platz“, sagt Götz.

Sorgen um die Existenz der Centrale macht er sich nicht. „Erstmal haben wir uns wie im Urlaub gefühlt“, sagt er, „aber die Zeiten sind natürlich nicht leicht.“ Mit der Corona-Pandemie und der verordneten Schließung sei alles auf Null heruntergefahren worden – es blieben die Pachtkosten. Die seien in einem Ort wie Wermelskirchen noch zu stemmen. „Es tut trotzdem weh“, sagt er. Und dann denkt er an die nächsten Monate, in denen eigentlich die Kirmes angestanden hätte, an die vielen Feste und Feiern, die ihm entgehen. „Das summiert sich“, sagt Götz, der mit hohen Einbußen rechnet: „Wahrscheinlich wird am Ende die Hälfte von dem übrig bleiben, was wir in anderen Jahren verdienen.“