Videos von Vater und Sohn : Motivation für Leistungssportler mit Handicap

Jörg und Ben Musaeus haben sich Matten aus der Sporthalle ausgeliehen, um ihr Judo-Training auch in Corona-Zeiten weiterführen zu können. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Ben Musaeus ist immer in Bewegung – eigentlich. Die Corona-Pandemie bremst den Leistungssportler aus. Das Judo-Training fällt aus, die Hallen sind geschlossen. Jetzt motiviert er andere Sportler mit Handicap.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Sein erster Blick geht morgens auf die Zahlen der Waage. Noch vor dem Zähneputzen prüft Ben Musaeus sein Gewicht. „Das müssen wir im Auge behalten“, sagt sein Vater Jörg Musaeus. Denn der erfolgreiche Judoka will seine Gewichtsklasse halten. Und das ist in Corona-Zeiten eine Kunst – auch für Leistungssportler. Bevor das Virus das Vereinsleben lahm legte, trainierte der erfolgreiche Judoka zwei- bis dreimal die Woche beim Judoclub Mifune in Hückeswagen, seinem Heimatverein. Dazu kamen dreimal in der Woche gemeinsame Besuche mit seinem Vater im Fitnessstudio, Fußballtraining und Schwimmeinheiten für die Kondition und Tanzstunden für die Koordination. „Von einem auf den anderen Tag war nichts davon mehr möglich“, sagt Jörg Musaeus, der als Trainer im Einsatz ist. Die Sportstätten wurden geschlossen, das Training fiel aus.

„Das fühlte sich wie Urlaub an“, sagt der 20-jährige Ben Musaeus. Mental sei der Trainingsausfall in der Familie erstmal kein Thema gewesen, bestätigt auch sein Vater. „Chillen“, nennt der Judoka diese Phase. Aber als die Hallen und Fitnessstudios geschlossen blieben, schmiedeten Ben und Jörg Musaeus einen Plan – um der Pandemie nicht die Regeln zu überlassen, um Kraft und Ausdauer nicht zu verlieren. Und um das Gewicht zu halten, um nach der Krise wieder an nationalen und internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu können. „Wir haben Glück, weil wir genug Platz haben“, sagt der Trainer. Erstmal gingen die beiden in den Garten, sie spannten Seile, machten Klimmzüge an der Treckerschaufel, Sprungübungen über die Judogürtel, sie hackten Holz, unternahmen Waldläufe und begannen hinter den Kulissen ihr eigenes Training zu organisieren.

Info Die Filme sind auf YouTube zu sehen Sportler Ben Musaeus, Judoka mit Downsyndrom, tritt für den Hückeswagener Verein Mifune an. Er hat viele nationale und internationale Titel errungen und wurde in Wermelskirchen zum Sportler des Jahres gewählt. Online Die Videos sind über YouTube unter dem Stichwort „ID-Judo Hometraining“ zu sehen.

„Ich habe Hantelbänke gekauft“, erzählt Jörg Musaeus. In der Scheune richteten sie ihr eigenes kleines Fitnessstudio ein. Mit dem Verein vereinbarte der Leistungssportler, sich einige Matten auszuleihen. Die 18 Matten aus der Halle liegen inzwischen im Seminarraum in Forthausen, der wegen der Corona-Pandemie aktuell auch nicht zum Teamtraining gebraucht wird. Seitdem können die beiden auch wieder an der Technik feilen. Und wenn die Motivation doch mal ins Wanken gerät, dann gucken sie sich alte Wettkampffilme an. „Natürlich die mit den größten Erfolgen“, erzählt Jörg Musaeus lachend.

Als das eigene Training wieder lief, da überlegten Ben und Jörg Musaeus, wie sie mit anderen Leistungssportlern mit Handicap ins Gespräch kommen können – trotz Krise. „Wir wollten Impulse senden und Mut machen“, sagt Jörg Musaeus, „gerade für Sportler mit Handicap, die oft vergessen werden.“ Sie stellten erste kleine Videos ins Netz mit Ideen für das Training in den heimischen vier Wänden. Und die Resonanz war groß: Es kamen viele begeisterte Rückmeldungen von jungen Sportlern, die ebenfalls nach Trainingsmöglichkeiten suchten. In Kooperation mit einem anderen Vater-Sohn-Gespann entstand schließlich eine kleine Videoreihe.

„Wir haben nicht die gleichen Möglichkeiten wie die großen Vereine“, sagt Musaeus, „aber wir haben Ideen und bewegen uns.“ Zu Beginn jedes Films gibt es eine kleine Motivationsansprache, die zum Mitmachen anregt. Danach erlaubt Ben Musaeus einen Blick in seine eigenen Trainingsmethoden in der Corona-Krise. Viele Eltern von Sportlern mit Handicap bedanken sich für die Filme. Judoka stellen ihre eigenen Bilder ein, um aus ihrem Trainingsalltag zu berichten.