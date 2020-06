Musiker und Veranstalter Torsten „Toto“ Löhnert : Die Hummeln kribbeln jedes Wochenende

Info

Auszeit Toto Löhnert ist gerade von einem Urlaub an der Ostsee nach Wermelskirchen zurückgekehrt. Im Urlaub kam er im Supermarkt beim Einkaufen mit einem Punk-Fan ins Gespräch.

Zitat „Der hat mich erkannt und konnte mich ‚Skin of tears‘ zuordnen – er habe alle Alben von uns und warte auf was Neues.“ So eine Begegnung wäre Balsam für die Musiker-Seele – vor allem über die auftrittlose Corona-Zeit. „Als ich 20 Jahre alt war, hat sich ‚Skin of tears‘ gegründet. Seitdem hat es bis Corona keine Zeit gegeben, in der ich so lange am Stück nicht auf einer Bühne stand. Applaus tut gut, ist für mich jedoch nicht überlebenswichtig“