Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Impfung ist die Exit-Strategie

Corona-Pandemie in Wermelskirchen

Wermelskirchen Aktuell ist die Corona-Lage im Wermelskirchener Krankenhaus entspannt. Seit Mai gab es nur einen schweren Fall auf der Intensivstation.

„Wir haben weder im Kreis noch in Wermelskirchen selbst derzeit ein auffälliges Corona-Aufkommen“, sagt Dr. Volker Launhardt, Ärztlicher Direktor im Krankenhaus Wermelskirchen. Zwar gebe es immer wieder Verdachtsfälle, auf der Corona-Station jedoch hätten in den vergangenen Monaten nie mehr als drei oder vier erkrankte Patienten gelegen. „Seit Mai hatten wir nur einen schweren Fall auf der Intensivstation“, sagt Launhardt, und ergänzt: „Fast alle Erkrankten waren ungeimpft.“

In der Impfung sieht Launhardt daher den Weg aus der Pandemie – und kann das anhand der Erfahrungen im Krankenhaus belegen. „Seit Beginn der Impfkampagne im Februar – die Exit-Strategie aus der Pandemie – hatten wir keinen schweren Verlauf bei genesenen oder geimpften Menschen“, sagt er. Natürlich würde die Ausnahme die Regel bestätigen – auch in der Medizin sei schließlich nichts absolut. „Aber die schwereren Verläufe bei Geimpften sind fast immer in Konstellation mit Vorerkrankungen bei Patienten aus Risikogruppen“, sagt der Ärztliche Direktor.