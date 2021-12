Corona in Wermelskirchen : Das Kreisgesundheitsamt meldet am Donnerstag 35 Omikron-Fälle

Wermelskirchen Im Rheinisch-Bergischen Kreis werden immer mehr Personen auf die Virus-Variante Omikron getestet. Die Siebne-Tage-Inzident steigt wieder. in Wermelskirchen gibt es 17 neue Corona-Fälle.

Die Zahlen steigen unaufhörlich. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Donnerstag 35 Personen, die positiv auf die Virus-Variante Omikron getestet wurden. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind außerdem insgesamt 119 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Das meldet das Kreisgesundheitsamt. Darunter sind 17 Neuinfizierte in Wermelskirchen .

119 weitere Personen gelten als genesen. 1759 Personen sind aktuell kreisweit infiziert. Es befinden sich 2093 Personen in Quarantäne, das sind zehn Personen mehr als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen sind 206 Personen infiziert, 231 sind in Quarantäne.

27 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in stationärer Behandlung, davon fünf in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an einem Beatmungsplatz. In den Krankenhäusern sind von den 40 Intensivbetten aktuell 39 belegt. Das meldet am Donnerstag das DIVI Intensivregister.