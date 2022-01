Corona-Pandemie : 21 Neuinfizierte in Wermelskirchen am Freitag

25 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet. Foto: dpa/Thomas Frey

Wermelskirchen In Wermelskirchen gibt es am Freitag 21 neue Corona-Fälle, im gesamten Kreis sind es 217 Neuinfizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut deutlich. Es sind keine Intensivbetten im Kreis mehr frei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Freitag 217 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon 21 in Wermelskirchen. Im Kreis sind 1730 Personen aktuell infiziert, in der Stadt sind es 171 Personen. 95 weitere Personen in Rhein-Berg gelten als genesen. Es befinden sich 222 Personen in Quarantäne, das sind 109 mehr als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen befinden sich derzeit 192 Personen in Quarantäne.

25 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und fünf davon an einem Beatmungsplatz. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 321,9. Im Vergleich zum Vortag steigt sie somit erneut deutlich.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es nun 267 Nachweise einer Corona-Infektion mit der Omikron-Variamte, seit diese Variante am 26. November des vergangenen Jahres vom RKI als besorgniserregend eingestuft wurde. Das Gesundheitsamt weist jedoch darauf hin, dass nicht jeder Corona-Fall von den verschiedenen Laboren auf die Omikron-Variante hin untersucht werde. Insofern bestehe aktuell im Rheinisch-Bergischen Kreis wie auch bundes- und landesweit keine vollständige Erfassung aller Fälle.

Laut DIVI-Intensivregister sind am Freitag außerdem weiterhin alle 39 verfügbaren Intensivbetten in den vier Krankenhäusern im Rheinisch-Bergischen Kreis belegt. Der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen beträgt demnach 15,4 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt laut dem RKI bei 291,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen liegt bei 2,67.