Corona-Update : 17 Neuinfizierte am Mittwoch in Wermelskirchen

17 Neuinfizierte am Mittwoch in Wermelskirchen

Es gibt vier weitere Todesfälle in Bergisch Gladbach. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Wermelskirchen 109 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet meldet der Krisenstab, darunter 17 Neuinfizierte in Wermelskirchen. 118 Personen gelten im Kreis als genesen.

1760 Personen sind aktuell infiziert, 2083 Personen sind in Quarantäne, das sind 34 weniger als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen gibt es 209 Infizierte, 236 sind in Quarantäne.