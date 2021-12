Pandemie-Entwicklung : 14 Neuinfizierte in Wermelskirchen am Mittwoch

14 Neuinfizierte in Wermelskirchen am Mittwoch

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Dienstag insgesamt 15.214 Corona-Antigentests durchgeführt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Wermelskirchen/Rhein-Berg Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Mittwoch 117 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter 14 Neuinfizierte in Wermelskirchen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wieder leicht.

199 Personen im Kreisgebiet gelten als genesen, teilt das Kreisgesundheitsamt mit. 1287 Personen sind aktuell infiziert. Es befinden sich 1634 Personen in Quarantäne, das sind 71 Personen weniger als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen sind 146 Personen infiziert, 189 sind in Quarantäne.

31 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und davon vier an einem Beatmungsplatz.