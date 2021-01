Virus-Ausbruch in Dabringhausen : Corona in Senioren-Wohngemeinschaft

Info

Corona-Fälle Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 28 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon sechs in Wermelskirchen. Insgesamt sind in der Stadt 84 Personen infiziert, kreisweit sind es 610 Personen. 194 Personen in Wermelskirchen sind in Quarantäne, im Kreis sind es 1255. Das sind neun weniger als am Vortag. 67 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind wieder genesen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) aktuell bei 129,6. Am Sonntag lag der Inzidenzwert noch bei 120. 89 Todesfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis stehen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. 13 Personen sind in Wermelskirchen an oder mit dem Virus gestorben.

Bürgertelefon Das Bürgertelefon des Rheinisch-Bergischen Kreises ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 15 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 02202 131313 erreichbar.