Rhein-Berg In der Umfrage des Schulministeriums werden auch Angaben zum Impfstatus der Lehrkräfte gemacht. Laut aktuellem Stand haben sich 45 von 84 Schulen im Kreis bereit erklärt, die Impfzahlen freizugeben.

Laut einer aktuellen Umfrage des NRW-Schulministeriums haben im Rheinisch-Bergischen Kreis im März mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler und etwa 200 Lehrkräfte aufgrund der Pandemie gefehlt. Am 16. März, dem Stichtag der letzten Umfrage, befanden sich zudem 429 Schulkinder ohne einen bestätigten Fall in der Quarantäne. Von den knapp 27.000 Schulkindern im Kreis wurden insgesamt 904 Kinder und Jugendliche positiv getestet. 1387 Schülerinnen und Schüler konnten nicht am Unterricht teilnehmen. Dies entspricht einer Quote von etwa fünf Prozent. Vor den Weihnachtsferien schwankte diese Quote noch zwischen eins bis drei Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung.