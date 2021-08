Impfinteresse in Wermelskirchen : Großes Interesse an mobilem Impfangebot am Rathaus

Deutlich mehr Impfwillige als beim Auftakt des mobilen Impfangebots kamen am vergangenen Wochenende auf den Rathaus-Vorplatz, um sich impfen zu lassen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Insgesamt 126 Impfwillige kamen am vergangenen Mittwoch zum Impfen auf dem Rathausvorplatz – deutlich mehr als in den Vorwochen. Auch Kinder- und Jugendliche nahmen das Angebot an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Das Interesse am Impfmobil war am vergangenen Mittwoch besonders groß: 126 Bürger ließen sich von dem mobilen Team auf dem Vorplatz des Rathauses impfen – unter ihnen 24 Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren. „Damit liegt Wermelskirchen im Vergleich der Kommunen bei der Nutzung des Impfmobils in dieser Woche deutlich vorne“, sagt Birgit Bär vom Rheinisch-Bergischen Kreis.

Zum ersten Mal war am vergangenen Mittwoch neben einem Arzt, der sich um Impfungen für Bürger über 16 Jahren kümmerte, auch eine Kinderärztin dabei. Weil die Politik grünes Licht gegeben hatte, konnten Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden – mit einer entsprechenden Erlaubnis beider Elternteile. Im Vergleich zu den Vorwochen stiegen die Zahlen am Impfmobil: Am 21. Juli, zum Auftakt, waren 60 Interessierte zum Impfen gekommen, eine Woche später nahmen 71 Bürger das Angebot an. Am 4. August zählte die Feuerwehr Bergisch Gladbach, die das Angebot für den Kreis organisiert, dann 55 Impfwillige.

Mit den Zahlen der Geimpften gehen die Zahlen der Testwilligen zurück: Die Lebenshilfe hatte vergangene Woche angekündigt, deswegen das Testzentrum im Bürgerzentrum zum 1. Oktober zu schließen. „Für Wermelskirchen ist allerdings weiterhin von einem ausreichenden Testangebot auszugehen“, befand Michael Weidner vom Haupt- und Personalamt der Stadt auf Nachfrage der Redaktion. Noch sei nicht klar, ob wegen des nachlassenden Bedarfs auch andere Anbieter von Schnelltests ihre Kapazitäten zurückfahren.