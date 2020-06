Hilfe in der Altenpflege : Schauspieler aus „Cobra 11“ im Kampf gegen Corona

Rhein-Berg Eigentlich ist Sascha Meurer beruflich viel Action gewohnt. Der Schauspieler, der bei Cobra 11 mitspielt, meldete sich jetzt als Reservist beim Kreis, um dort in der stationären Altenplfege einen Quarantänebereich mit anderen Soldaten zu betreuen.

Einsatz gegen Corona statt Einsatz für „Cobra 11“ – mit Sascha Meurer war ein prominenter Schauspieler an den Schutzmaßnahmen im Rheinisch-Bergischen Kreis beteiligt. Der Personalnotstand in der Pflege hatte das Amt für Soziales und Inklusion im Rheinisch-Bergischen Kreis zuvor auf die Idee gebracht, bei der Bundeswehr nach Amtshilfe zu ersuchen. Der Soldat der Reserve wurde deshalb zusammen mit mehreren Kameraden als Unterstützung für die stationäre Altenhilfe nach Overath entsandt – um sich dort um den Quarantänebereich einer Altenhilfeeinrichtung zu kümmern.

In dem Quarantänebereich wurden Neuzugänge für 14 Tage isoliert, um die vorhandenen Bewohner sowie das Personal nicht zu gefährden. Dieser Bereich musste deshalb von einem speziellen Pflegeteam betreut werden, das in dieser Zeit nicht an anderer Stelle in der Einrichtung eingesetzt werden darf.