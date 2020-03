Bürgertelefon in Wermelskirchen : „Corona-Hotline“ der Stadt ist vor allem vormittags gefragt

Wermelskirchen Unter Tel 02196 710-400 hat die Verwaltung ein Bürgertelefon eingerichtet. Dort informieren die Mitarbeiter des Bürgerbüros. Ziel: Kontakte vermeiden.

Hermes Wir haben dauerhaft Anrufe – nicht, dass jeder Mitarbeiter ständig telefoniert, aber schon so, dass mindestens einer oder zwei immer telefonieren. Die Mehrheit der Bürger ruft vormittags an.

Was wollen die Bürger denn wissen, warum rufen sie an?

Hermes Medizinische Fragen zu Corona werden auch gestellt – die können wir jedoch nicht beantworten, denn das überlassen wir den Fachleuten. Viele wollen wissen, was zu tun ist, wo doch das Bürgerbüro nur nach Terminabsprache und in nicht verschiebbaren Fällen persönlich zu nutzen ist. Wir unterlassen jeden vermeidbaren persönlichen Kontakt.

Hermes Viele wollen die Allgemeinverfügungen für ihre individuelle Situation interpretiert wissen. Zum Beispiel: Darf ich mein Geschäft öffnen oder nicht? Oder es geht um die Fragen der An- oder Ummeldung. Aktuell gilt die Regelung, dass beispielsweise Ausweise, die weniger als ein Jahr lang abgelaufen sind, nicht mit einem Bußgeld belegt werden. Wer einen Ausweis beantragt hat und dieser kommt bei uns an, soll den also vorerst zur Kontaktvermeidung nicht abholen – wir lagern diese Ausweise im Tresor. Die Rechtslage ist eindeutig: Für eine An- oder Ummeldung muss sich jeder persönlich identifizieren – das geht noch nicht online. Wenn jemand einen dringenden Bedarf, der unter anderem durch einen anstehenden Notar-Termin oder die Beantragung von Arbeitslosengeld entstehen kann, am Telefon erklärt, vereinbaren wir einen Termin. Ob eine Angelegenheit dringend genug für einen Termin ist, müssen wir im Einzelfall sehen.