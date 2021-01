Jugend in Wermelskirchen : Corona erschwert Jugendarbeit

Wermelskirchen Im „Juca“ versucht man, mit persönlichen Gesprächen vor Ort zu unterstützen.

„Aus meiner Perspektive sind die Kinder und Jugendlichen diejenigen, die die größte Bereitschaft mitbringen, sich an die aktuelle Situation anzupassen, gleichzeitig aber am meisten darunter leiden“, sagt Frowein. Der oftmals geäußerten Kritik, die junge Generation halte sich zu wenig an die Maßnahmen, kann er nichts abgewinnen. „Die machen das hier alle wie selbstverständlich mit – aber wie es ihnen geht, fragen die allerwenigsten“, sagt Frowein. Er bietet deshalb, gemeinsam mit den Juca-Mitarbeitern, Eins-zu-Eins-Gespräche mit Maske und auf Abstand im Juca an – die seien erlaubt und für die Jugendlichen extrem wichtig. Per Telefon könnten die Termine vereinbart werden.