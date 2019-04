„Willkommen in Wermelskirchen“ : Abschied von einer Unermüdlichen

Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, würdigte die großen Verdienste von Cornelia Seng. Foto: Peter Meuter. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wermelskirchen Die Nachfolge von Cornelia Seng bei „Willkommen in Wermelskirchen“ übernimmt nun ein Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(resa) Es müssen Stühle nachgestellt werden. Denn alle sind gekommen: Die Geflüchteten der ersten Stunde, Wegbegleiter und Mitstreiter, der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Bürgermeister, Mitarbeiter aus dem Rathaus, der Superintendent. Der Geräuschpegel kann sich hören lassen, das Mitbringbuffet erst recht. Nein, eigentlich wolle sie diese Aufmerksamkeit nicht, sagt Cornelia Seng. Aber am Freitag geht es um sie – das Gesicht der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“. Cornelia Seng geht in den Ruhestand, zieht nach Kassel und verabschiedet sich.

Präses Manfred Rekowski hält eine hochpolitische Rede, fordert das Ende des Sterbens im Mittelmeer, ein Ende des „schäbigen Mikadospiels“ der EU und eine „Koalition der Willigen“. „Es gibt viele Kommunen, die bereit sind, freiwillig Flüchtlinge aufzunehmen“, erinnert er. „Diese Kommunen müssen gestärkt werden.“ Er bringt Infrastrukturmaßnahmen ins Spiel. „Wir wollen so eine Kommune sein“, antworten die Vertreter der Initiative. Und auch Bürgermeister Rainer Bleek erinnert an eine Verjüngung, die diese Gesellschaft brauche, an Fachkräfte. „Wenn es entsprechende Unterstützung gibt, nehmen wir freiwillig weitere Flüchtlinge auf“, sagt Bleek.

Der Bürgermeister lobt die gelebte Nächstenliebe der scheidenden Hauptkoordination. „Sie haben es ermöglicht, dass wir uns als Verwaltung auf die Grundbedürfnisse der Menschen konzentrieren konnten“, sagt er. Unermüdlich sei Cornelia Seng in ihrem Engagement gewesen, der Kopf und die Seele der Initiative. Superintendent Hartmut Demski spricht von einem „unschätzbaren Beitrag für ein friedliches Miteinander in der Stadt“, das WKiWK geleistet habe und immer noch leiste, von Mitmenschlichkeit, die sich hier von ihrer besten Seite zeige.

Jochen Bilstein erinnert als WKiWK-Mitstreiter an die Anfänge der Initiative, als sich Cornelia Seng, Dorothea Hoffrogge und Brigitte Krips zusammensetzten, Menschen an einen Tisch brachten und dort auch zusammen hielten. Aber er erinnert auch an Gegenwind und rechte Hetze. Und dann der klare Satz: „Wir werden weitermachen.“