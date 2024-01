Stadtarchiv in Wermelskirchen Claus Füllhase schenkt seine Wermelskirchen-Sammlung dem Stadtarchiv

An den Brunnen am Markt habe er sich gut erinnern können, erläutert Füllhase: „Zum einen aus Büchern und zum anderen aus meiner Kindheit.“ Denn: Sein Großvater lebte in einem Haus am Markt, genau gesagt an der Berliner Straße 5. Dort verbrachte Claus Füllhase als Kind viel Zeit. Auf seine Kindheit geht auch die Freundschaft zu Franz-Walter Joksch zurück: Die Beiden lernten sich im Zuge von Kindergottesdiensten in der Stadtkirche kennen. „Damals war das Markt-Häuschen abends stets ein Treffpunkt für die Nachbarschaft“, berichtet Claus Füllhase.