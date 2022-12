Besonderes Konzert in Wermelskirchen „Classic meets Pop“ lebt wieder auf

Info

Preise Der Eintritt zu „Classic meets Pop“ kostet 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr (Abendkasse: 27.50 Euro). Ermäßigte Eintrittspreise gelten für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte.

Vorverkauf Tickets im Vorverkauf sind erhältlich via Internet über remscheid-live.de. Vorverkaufsstellen in Wermelskirchen sind die Buchhandlungen „Marabu“ und van Wahden, das Musikhaus Steinhaus, die Musikschule, Lotto Toto Duran am Busbahnhof sowie das Kaufzentrum Hübing in Dabringhausen.