„Classic meets Pop“ in Wermelskirchen Gänsehautgefühl bei erster gemeinsamer Probe

Auf der Bühne ist es voll geworden. Die Solinger Kirchenmusikdirektorin Stephanie Schlüter gibt gerade den Einsatz. Die Stimmen des Chores treffen zusammen, dazu gesellt sich der Rhythmus des Schlagzeugs von Jens Olaf Mayland. Ralf Becker stimmt ein. „With A Little Help From My Friends“. Und schon entfaltet sich die Magie. Es ist die erste von zwei gemeinsamen Proben für die große Neuauflage von „Classic meets Pop“ und die musikalische Kraft lässt sich schon erahnen. Während Chor und Band den Beatles-Klassiker zuende bringen, packen die Orchestermusiker ihre Instrumente aus. Fast 160 Musiker werden an diesem Probenwochenende im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums am Ende ihren Platz finden – dazu zwei Orchesterdirigenten, ein Band-Leader und eine Chorleiterin.