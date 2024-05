Konzert in Wermelskirchen „Live De-Lux-e“ in der Katt mit Christina Lux und Oliver George

Es sind fast 40 Jahre ins Land gegangen, seit Christina Lux und Oliver George in Kassel in einer Rockband zum ersten Mal zusammen spielten. Es waren die ersten Schritte auf die Bühne für Christina Lux. Dann verloren sie sich aus den Augen. Christina Lux brachte 1998 ihr erstes Soloalbum heraus und ging mit der Band „Fury in the Slaughterhouse“ auf deren „Klein-aber-Fein“-Tour. Weitere acht Alben und viele Konzerte folgten. Sie arbeitete mit Stoppok, Purple Schulz, Astrid North, Regy Clasen, Susan Weinert, Laith Al Deen, Edo Zanki, Jon Lord und vielen mehr.