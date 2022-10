Christdemokrat aus Wermelskirchen : Christian Klicki wird Beigeordneter in Lünen

Christian Klicki kündigt an, mit seiner Frau Nicole in Wermelskirchen wohnen bleiben zu wollen. Foto: Andi Jäckle

Wermelskirchen Christian Klicki (CDU), Wermelskirchener Stadtratsmitglied, wird Beigeordneter bei der Stadt Lünen. Mit dem Wahlergebnis zeigte er sich zufrieden.

Zuletzt waren in Lünen zwei Dezernenten-Stellen vakant. Einer hatte die Stadt zu einem anderen Arbeitsplatz verlassen, ein anderer war in den Ruhestand gegangen, wie Christian Klicki erklärt: „Damit bestand für die Stadt Lünen die gute Gelegenheit, die Verwaltung neu aufzustellen.“

Der verheiratete Christian Klicki, der auch schon Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion in Wermelskirchen war, kündigt an, mit seiner Frau Nicole in Wermelskirchen wohnen bleiben zu wollen: „Es ist denkbar, dass ich mir in Lünen eine Zweitwohnung suche, weil ich ja dort auch viele Termine am Abend wahrnehmen muss.“