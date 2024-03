Konzert in Wermelskirchen „Für mich ist das große Kunst!“

Verena Köplin Ich glaube, jeder Sänger und jede Sängerin merkt irgendwann, wo sie sich stimmlich richtig zuhause fühlt. Ich singe jetzt seit über 20 Jahren in verschiedensten Bands, Duos und Ensembles. In dieser Zeit bin ich oft Liedern begegnet, die mir so richtig Spaß gemacht haben oder auf die ich unbedingt hinarbeiten wollte. Aber deutsches Chanson: Der macht bei mir irgendwo ganz hinten im Brustraum eine Tür auf. Ich stand schon immer auf Lieder, die ohne abgegriffene Floskeln auskommen, die neue Bilder im Kopf kreieren und einfach aus dem Alltag erzählen. Wer das richtig gut kann, ist in meinen Augen Anna Depenbusch. Die entführt dich klanglich mit jedem Song in eine ganz andere Welt. Mal nach Frankreich in ein verruchtes Straßencafé, mal in die Hafenkneipe nach Hamburg – und manchmal auch einfach in irgendeinen Hausflur, nachts um halb drei. Du fühlst jedes einzelne dieser Szenarien musikalisch – und dann kommt noch der Text drauf, der dich sofort und ohne Umwege in das Leben eines Protagonisten schmeißt, meist sogar: in eine konkrete Situation. Für mich ist das große Kunst! Deswegen haben wir dem Abend auch den Namen „Erzähl mir ein Lied“ gegeben. Er soll zeigen, dass es an diesem Abend ganz besonders um genau diese Geschichten gehen wird. Die Menschen in den Songs. Die Situationen, die sie zum Weinen und zum Lachen bringen.