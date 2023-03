Kommunalpolitik CDU Wermelskirchen vergrößert Vorstand im Ortsverband

Während der Versammlung nahmen die Mitglieder des Ortsverbands auch die Pläne für die nächsten Monate in den Blick: So plant die CDU, das Kinder- und Familienfest wieder zu beleben. Am 18. Juni soll auf dem Rathausvorplatz gefeiert werden. „Mitten in der Stadt, jeder ist eingeladen“, sagt CDU-Vorsitzender Schmalt. Ohnehin wolle der Ortsverband präsent bei den Bürgern sein: Zu Ostern werden die politisch engagierten Wermelskirchener Eier in der Innenstadt verteilen, an Muttertag soll es wieder einen Blumengruß geben – „dazu haben wir auch unseren Innenminister eingeladen“, sagt Schmalt und erinnert an den Besuch von Herbert Reul bei der letzten Blumenaktion in der Innenstadt.