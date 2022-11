Politik in Wermelskirchen Antonia Wilke ist jetzt jüngstes Ratsmitglied

Für Antonia Wilke greift die Reserveliste der CDU – sie hatte bei der 2020er-Wahl im Wahlkreis Unterstraße kandidiert. Seit diesem Jahr gehört Antonia Wilke auch der Union an. „Zukünftig betreut Antonia Wilke den Wahlkreis 8 im Bereich von Schwanen und Burger Straße, um den sich zuletzt Randolph Schmidt gekümmert hat und dort auch kandidiert hatte. „Ich bin zwar jetzt durch eher traurige Umstände in den Rat eingerückt, habe aber die Ambition, auch im Wahljahr 2025 wieder zu kandidieren und langfristig im Stadtrat zu bleiben“, sagte Antonia Wilke, die Grundschullehramt studiert: „Mir liegen junge Menschen am Herzen – auch Kinder. Sie sollen in der Kommunalpolitik ein offenes Ohr finden.“ Antonia Wilke, die auch CVJM-Vorsitzende in Hünger ist, weiter: „Kulturelle Angebote, Sportvereine und die Schulentwicklung sind Dinge, für die ich mich im Stadtrat besonders einsetzen will – auf diesen Bereichen liegt mein Fokus.“