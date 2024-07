Kommunalpolitik in Wermelskirchen „Tropfen auf den heißen Stein“ – mit Symbol-Wirkung

Dass der Aktion nach den Aufregungen in den vergangenen Wochen eine besondere Bedeutung zukomme, bestätigte Leßenich: „Es gab das Problem, das ein Vertrag mit einer von der Stadt beauftragten Firma gekündigt werden musste und deshalb Arbeiten nicht erledigt werden konnten.“ In der Folge hätten auch die CDU-Mandatsträger diverse Beschwerden aus der Bürgerschaft über Wildwuchs und vermüllte Stellen erreicht, sagte der Stadtverbandsvorsitzende: „Aber inzwischen ist eine neue Firma beauftragt und wer sich in der Stadt umsieht, erkennt eine deutliche Besserung.“ Bei derartigen Schwierigkeiten bestehen häufig das Problem, dass die Menschen die Hintergründe nicht kennen würden, meinte Stefan Leßenich: „Natürlich sind solche Sammel-Aktionen, wie die unsere, immer punktuell, aber in ein oder zwei Stunden kann man mit ein paar Leuten schon viel bewegen bzw. aufsammeln.“ Ein leidiges Thema seien dabei auch die Fugen der Pflasterung auf den Gehwegen im Umfeld des Rathauses, in denen viel Müll stecken bleibe: „Aber eine Neuverfugung ist eine sündhaft teure Sache.“