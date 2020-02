Vorbereitung auf Kommunalwahl in Wermelskirchen : CDU nominiert junges Team

Vorbereitung auf Kommunalwahl in Wermelskirchen

Ein Drittel der Wahlkreiskandidaten des Ortsverbandes Wermelskirchen ist unter 30 Jahre alt. Vier Christdemokraten wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Neben den 30 stimmberechtigten CDU-Mitgliedern waren auch die frisch gewählte Bürgermeisterkandidatin, Marion Lück, sowie der Technische Beigeordnete, Thomas Marner, anwesend. „Es ist beeindruckend, mit welchem jungen und motivierten Team wir in die Kommunalwahl gehen“, betonte der Ortsverbandsvorsitzende Randolph Schmidt.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU Wermelskirchen sind Ulrike Schuh, Monika Hellwig, Willi Schmidt und Günter Kehler geehrt worden. Die ausgezeichneten Mitglieder bekamen eine von der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel unterschriebene Urkunde samt goldener Ehrennadel. Alle Geehrten sind neben ihrem Engagement in der CDU im lokalen Ehrenamt aktiv. „Ob es die katholische Kirche, der DLRG oder die Landsmannschaft ist – ihr Einsatz für unsere Stadtgesellschaft verdient unseren größtmöglichen Dank“, sagte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende, Stefan Leßenich, in seiner Laudatio.