Politik in Wermelskirchen Wolfgang Bosbach sieht keine Chancen für Werteunion, aber für Wagenknecht-Bündnis

Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Stefan Leßenich begrüßte die Neujahrsempfangsbesucher am Eingang der Schwanenschule gemeinsam mit Wolfgang Bosbachs Tochter Caroline. In seiner Rede betonte Leßenich: „Die im Grundgesetz festgelegten Werte und Regeln sind nicht verhandelbar.“ In Wermelskirchen müsse die Wirtschaft noch stärker gefördert werden, forderte Leßenich: „In Bund, Land und Stadt haben wir Wahnsinnsaufgaben vor uns in einer der schwierigsten Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg.“ Um diese zu meistern, habe „unsere“ Stadt Wermelskirchen „großes Potenzial“. Wie „WoBo“ rückte auch Stefan Leßenich die Demokratie in den Fokus: „In nahezu allen Demokratien der Welt wird 2024 gewählt – das wird ein Jahr der Bewährung der Demokratie selbst.“