CDU in Wermelskirchen Kampfabstimmung um Leßenichs Stellvertretung

Seine Bestätigung als Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes stand nicht zur Debatte: Ohne Gegenkandidatur bestätigte die Hauptversammlung der Christdemokraten in Wermelskirchen Stefan Leßenich für weitere zwei Jahre in seinem Amt. Bei einer Nein-Stimme vereinte Stefan Leßenich von den 39 Stimmberechtigten im Bürgerzentrum 38 Ja-Stimmen auf sich. Damit führt Leßenich den Stadtverband bei den anstehenden Wahlkämpfen unter anderem zur Europawahl in 2024 und zur Kommunalwahl in 2025. Eine Kampfabstimmung gab es unterdessen bei der Wahl der zwei stellvertretenden Vorsitzenden: Hier kandidierten die beiden bisherigen Amtsinhaber Claudia Lambeck und Thorsten Schmalt sowie Susanne Burghoff vom CDU-Ortsverband Dabringhausen. Schmalt mit 30 Ja-Stimmen und Burghoff mit 21 ja-Stimmen setzten sich durch – Lambeck erhielt 15 ja-Stimmen.