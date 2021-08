Damit die Dabringhausener zur Balkantrasse kommen : CDU/Grüne wollen Radweg an der K 18

Dabringhausen Die Koalition stellt den Antrag: Der Kreis soll die Ausführungsplanung in Auftrag geben. 2022 soll der neue Fahrradweg zwischen Dabringhausen und Hilgen gebaut werden.

(tei.-) Im Februar 2018 ploppte ein Antrag der Grünen für den Stadtrat auf, den eigentlich niemand ernst nahm. Sie wollten die Hilgener Straße in eine Fahrradstraße umwidmen. Ziel war, eine fahrradgerechte Verbindung von Dabringhausen zur Balkantrasse herzustellen, aber auch einen Anschluss an den geplanten Schnellbus nach Leverkusen sicherzustellen. Die Fahrradstraße wurde nun nicht realisiert. Aber die Grünen sind jetzt einen großen Schritt weiter: 2022 dürfte entlang der Kreisstraße 18, eben der Hilgener Straße, ein Fahrradweg gebaut werden.

Seit die Grünen und die CDU im Kreistag eine Mehrheitskoalition eingegangen sind, rücken diese Themen in den Fokus. Und so haben beide Fraktionen nun den Antrag zur Errichtung eines Fahrradweges zwischen Dabringhausen und Hilgen entlang der K18 eingereicht. Mit klare Vorstellungen: So soll die Kreisverwaltung beauftragt werden, die Ausführungsplanung zum Bau des Weges in Auftrag zu geben. Denn längst hat es eine Variantenuntersuchung gegeben. Das Projekt soll 2022 umgesetzt werden, so dass entsprechende Gelder in den Kreishaushalt eingestellt werden sollen.