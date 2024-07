Bundestagsabgeordneter zu Gast in Wermelskirchen Tebroke: „Kommunen stoßen an Grenzen“

Vor wenigen Wochen hat Dr. Hermann-Josef Tebroke angekündigt, nach zwei Legislaturperioden bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr als Abgeordneter kandidieren zu wollen. Das hält den direkt gewählten CDU-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises aber nicht davon ab, sich in das aktuelle politische Geschehen in der Bundeshauptstadt einzubringen. Unter der Überschrift „Bericht aus Berlin“ spricht Tebroke am Freitag, 12. Juli, im Rahmen einer Veranstaltung des Wermelskirchener CDU-Stadtverbandes ab 18.30 Uhr in den Bürgerhäusern an der Eich. Einen Vorgeschmack gibt er in einer Stellungnahme zu einer Fachkonferenz zum Thema Kommunalfinanzen, die im Bundesfinanzministerium von Christian Lindner (FDP) stattgefunden hat.