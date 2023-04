Sänger kommt aus Wermelskirchen „Caught In A Mirror” hofft auf viele Klicks für Auftritt bei „Rock am Ring“

Und wenn man sich so anhört – sei es auf der Webseite der Band oder des Warstenier Bandcontests sowie natürlich bei Spotify –, wie sicher und souverän die fünf Musiker zusammen agieren, dann kann man nur sagen, dass sich hier wohl die Richtigen gefunden haben. Wer Songs wie „Lift Your Finger“, „Why Won’t You“ oder den Wettbewerbs-Beitrag „Bring Me Home“ anhört, erkennt eine ziemlich eigenständige und interessant agierende Band, die mit Power und Leidenschaft ihre Musik spielt – und als Inspiration Bands wie „Killswitch Engage“ oder „Bullet For My Valentine“ einiges zu verdanken hat.