25-jähriges Bestehen wird gefeiert „Cat Ballou“ gratuliert dem Dabringhausener Festausschuss

Mit Liedern wie „Et jitt kei Wood“, „Hück steiht de Welt still“ oder „Immer immer widder“ hat sich die Band „Cat Ballou“ in die oberen Ränge der Kölschrock-Liga gespielt. In diesem Sommer werden diese Hits, die in Dabringhausen jedes Kind auswendig mitschmettern kann, erstmals live zu hören zu. Der Grund: Der Festausschuss Dabringhausen konnte „Cat Ballou“ als Top-Formation für seine Veranstaltung „Sommer, Sonne, Karneval“ am Samstag, 5. August, im Dabringhausener Freibad verpflichten. Damit haben die Dawerkuser, deren vornehmliche Aufgabe es ist, die Veranstaltungen in der Fünften Jahreszeit zu organisieren, nicht nur einen echten Coup gelandet, sondern sich selbst eine Freude gemacht: Der Festausschuss besteht in 2023 seit 25 Jahren.