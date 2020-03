Mein Arbeitsplatz : Zwischen Herdplatten und Krafttraining

Wermelskirchen Carsten Fervers arbeitet als Fitnesstrainer und Ernährungsberater. Mit seinen Kunden findet er individuelle Lösungen zum Thema Ernährung.

In dieser Zeit entdeckte Carsten Fervers aber noch eine andere Leidenschaft: Er war gerade fünf, als ihn seine Großmutter zum Taekwondo anmeldete. „Das war gut so“, sagt er heute. 20 Jahre blieb er beim Kampfsport, knüpfte viele soziale Kontakte, entwickelte sportlichen Ehrgeiz, nahm an Turnieren teil, machte den Trainerschein und entdeckte: „Wenn ich mein Wissen weitergeben kann, mit anderen auf ein Ziel hin arbeite, dann bin ich in meinem Element.“

Danach dachte er zurück an seine Zeit als Sportler und als Hobbykoch und machte sich auf den Weg, um einen Beruf zu finden, der beides miteinander verbindet. Er machte die Ausbildung zum Diätassistenten – „damals ein absoluter Frauenberuf“, erzählt er. Endlich konnte er wieder kochen und beraten. Zwölf Jahre lang arbeitete er im Krankenhaus in Wermelskirchen und machte gleichzeitig den Schein als Fitnesstrainer und begann als Bodybilder an Wettkämpfen teilzunehmen.

„Heute bin ich angekommen“, sagt der 47-Jährige. Seit September arbeitet er im Fitnessclub Fit Inn – schon vorher hat er dort Kurse angeboten, während er auch als freiberuflicher Personaltrainer arbeitete. „Hier habe ich die Freiheit, meine beiden großen Themen zu verbinden“, sagt Carsten Fervers. Er feilt mit den Besuchern am Sportprogramm und bietet Ernährungsberatung an. Seine Philosophie: „Ich lebe, was ich lehre.“ Und das bedeutet: Neben den Vollgas-Phasen hat er gelernt, sich aktiv zurückzunehmen. Er spricht dann gerne von „artgerechter Haltung“. Die Zeiten jenseits des Stresses brauche der Körper auch, deswegen habe er ein Faible für Yoga entwickelt. Und: „Ich hasse das Wort Disziplin“, sagt er, „uns muss Spaß machen, was wir tun, damit wir erfolgreich sind.“ Und das gilt für den Ernährungsberater erst recht beim Thema Bewegung und Essen. Ernährungspläne müssten individuell sein, betont er. „Wer den ganzen Tag arbeitet, viel unterwegs ist, der stellt sich abends nicht an den Herd“, sagt er. Also empfiehlt er seinen Kunden in dieser Situation auch keine aufwändig selbstgemachten Gerichte. Und: Wer ein Bierchen, Nutellabrote oder Schokolade liebe, der müsse darauf nicht verzichten. „Sowas bauen wir in den Ernährungsplan ein“, sagt er und beobachtet doch, dass viele Menschen nach und nach auf das Nutellabrot verzichten. „Aber das ist Psychologie“, sagt er, „nichts verbieten, sondern Möglichkeiten zeigen.“