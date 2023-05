Pflege in Wermelskirchen „carpe diem“ Gesellschaft wünscht sich weniger Bürokratie

Wer Informatiker werden will, kann auf der Suche nach potenziellen Arbeitgebern eine lange Liste erstellen. Die „carpe diem“ Gesellschaft ist dabei wohl bei den wenigsten Jobsuchenden für diesen Bereich auf dem Zettel. Aber „carpe diem“ bietet unter anderem auch eine Ausbildung zum Fachinformatiker an. Derzeit sind in der Zentralverwaltung zum Beispiel Stellen im Controlling oder im kaufmännischen Bereich offen. Es sei allerdings nicht einfach, diese zu besetzen, weiß Verwaltungsleiterin Nicole Münch-Kiene: „Wir merken immer wieder, dass die Leute bei uns nur an Pflege denken und nicht wissen, welche Jobs wir noch anbieten.“ In den Ausbildungen, etwa im kaufmännischen Bereich für das Gesundheitswesen, liegt der Fokus zu sehr auf Krankenhäusern. Pflegeheime kämen da oft zu kurz. Oft müssen branchenfremde Kräfte eingestellt und dann umgeschult werden. „Das kann mal sechs Wochen und mal sechs Monate dauern“, erklärt Geschäftsführer Thomas Goetz.