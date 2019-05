Wermelskirchen : Cabaret stärkt Selbstbewusstsein der Realschüler

Wermelskirchen Fortsetzung des Integrationsprojektes „Grenzfrei“ mit einer zweiten Aufführung in der Kunstschule Anderswelt.

Die Aufregung war den jungen Schauspielern bei ihrer Premiere von „Cabaret goes Spanish Harlem“ am Samstagnachmittag deutlich anzumerken. Doch trotz aller Nervosität brachten sie die Zuschauer in dem kleinen Raum der Kunstschule Anderswelt schnell zum Lachen und zum Mitfiebern. „Neben dem Spaß am Schauspiel wollen wir natürlich auch gerne das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen fördern“, sagt Monica Barata.

Mit „Cabaret goes Spanish Harlem“ hat Monica Barata die Fortsetzung der Geschichte rund um „Madame“ und ihre Theatergruppe geschrieben: Madame war mit ihrem Cabaret in Paris beinahe bankrott gegangen und nur mit der Hilfe von Viola, die eigentlich als Schuldeneintreiberin in das Theater kam, aus den roten Zahlen gekommen. Viola fand so viel Freude am Theater, dass sie ihren Beruf aufgab und sich der Gruppe anschloss. Madame hofft nun auf den Neuanfang und die große Chance in New York, leider ist ein Großteil ihrer Gruppe zuvor in Paris versackt und sie ist gezwungen zu improvisieren. Kurzerhand studiert sie mit ihren Putzmädchen und ein paar Künstlern eine Art Talentshow. ein.