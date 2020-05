Bürgermonitor in Wermelskirchen : Transporter versperrt Gehweg

Bürgermonitor in Wermelskirchen

An der Wermelskirchener Straße versperrt ein Transporter wiederholt den Gehweg. Foto: stefan schrodt/Stefan schrodt

Wermelskirchen Schon mehrfach blockiert ein Firmentransporter den Bürgersteig am Ortseingang von Wermelskirchen. Das Ordnungsamt hat gegen den Parksünder bereits mehrfach ein Bußgeld erhoben. Das ist nun höher.

In Corona-Zeiten bekommt das Ordnungsamt immer wieder Hinweise auf vermeintliche Verstöße gegen die Schutzverordnung. Häufiger stellt sich heraus, dass Bürger etwas übereifrig einen Verstoß erkennen und anzeigen. Mit Corona nichts zu tun, wohl aber mit einem verbotswidrigen Parkvorgang, hatte jetzt ein Fall, der auf den Schreibtisch von Arne Feldmann, Leiter des Ordnungsamtes, flatterte.

Bergische Morgenpost-Leser Stefan Schrodt aus Remscheid hatte nun schon zum wiederholten Mal beobachtet, dass ein Firmen-Transporter immer wieder auf dem Gehweg hinter dem Ortseingangsschild Wermelskirchen an der Shell-Tankstelle an der Wermelskirchener Straße parkte. „Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen müssen auf die Straße ausweichen an dieser Stelle. Das ist jawohl nicht ihr Ernst“, kritisiert der Leser.