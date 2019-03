Bushaltestelle in Wermelskirchen: Das ist kein Schildbürgerstreich!

Wermelskirchen So mancher Bürger reibt sich seit Mittwoch die Augen. Steht die Anzeigetafel richtig oder stehe ich falsch? Schnell machte das Wort „Schildbürgerstreich“ die Runde. Aber das ist es nicht. Die „dynamische Fahrgast-Informationsanzeige“ an der Bushaltestelle Rathaus steht richtig.

Was könnte da denn als falsch angenommen werden? Nun: Wer unter dem Dach des Wartebereichs der Bushaltestelle steht, kann diese Informationsanzeige, die am Mittwoch aufgestellt wurde, nicht lesen. Das Display steht parallel zur Straße und nicht im 90-Grad-Winkel. Das wurde aber so beauftragt. Die kleineren, von der Warteposition einsehbaren Haltestellenanzeigen ist man dagegen gewohnt – wie am Busbahnhof.