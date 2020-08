Busbahnhof in Wermelskirchen : Ansturm auf die neuen Leih-E-Bikes

Niclas Riehl und seine Truppe starten am Samstagmorgen mit den Leih-Bikes ihre Tour zum See. Sie freuen sich über das neue Angebot am Bahnhof. Foto: Theresa Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Beim Aktionstag informierten sich viele Wermelskirchener das neue Angebot am Busbahnhof und nutzten gleich die Chance, eins der Leih-E-Bikes für eine Tour zum See auszuprobieren.

An der neuen E-Bike-Station am Busbahnhof herrscht Hochbetrieb. „Wir sind selber ein bisschen überrascht, wie gut die Station seit ihrem Start angenommen wird“, befand die städtische Mobilitätsmanagerin Daniela Zache am Samstagmorgen. Vor zwei Wochen hatte der Anbieter „nextbike“ die Räder am Bahnhof platziert, die App freigeschaltet und damit den Verleih möglich gemacht – wie an vielen anderen Stationen im Kreis auch, wo insgesamt 81 Räder geliehen werden können.

„Schon am ersten Wochenende waren alle Räder in Betrieb“, berichtete Daniela Zeller, Projektmanagerin bei der Kreisverwaltung. Auch unter der Woche sei das Interesse an den E-Bikes groß. Das bestätigte sich auch am Samstag: Stadt und Kreis hatten zum Aktionstag eingeladen, an dem Neugierige Fragen stellen und zu Testfahrten starten konnten.

„Als wir um 9 Uhr hier ankamen, warteten schon 15 Besucher“, erzählte Daniela Zache. Viele ältere Menschen hätten sich die App und die technischen Finessen erklären lassen, jüngere hätten vor allem Fragen zu den E-Bikes gestellt. Immer mal wieder tauchte ein Besucher mit Fahrradhelm in der Hand auf, um ein Bike zu testen.

„Auch die Nachfrage der Ausflügler ist heute groß“, stellte Daniela Zeller fest. Sechs Räder seien ausgeliehen, zwei habe sie für den Aktionstag als Testräder zurückgehalten. Gegen 11 Uhr erreichten Niclas Riehl und seine Freunde die Radstation. „Wir haben nicht alle ein eigenes Rad“, erklärte er, „gut, dass wir endlich welche leihen können“. Bereits am vergangenen Wochenende hätten sie Räder für einen Ausflug an die Kräwinkler Brücke geliehen. „Funktioniert super einfach und klappt gut“, so das Resümee. Per App sei das Fahrrad innerhalb einer Minute geliehen, entsichert und bezahlt. Die Hotline habe beim ersten technischen Problem sofort weitergeholfen. „Gerne mehr davon“, erklärte Riehl noch und startete dann mit der Truppe die Tour.