Feuerwehreinsatz für Wermelskirchener Wehr in Burscheid : Hohe Rauchwolke bei Hallen-Brand

Eine Lagerhalle in Burscheid ist vollständig in Brand geraten. Ein Millionenschaden ist wahrscheinlich. Foto: dpa/Gianni Gattus

Burscheid/Wermelskirchen Großeinsatz für die Feuerwehr in Burscheid-Linde / Gifte freigesetzt/ Luftmessungen vor Ort/ Wermelskirchen nicht betroffen / hoher Sachschaden.

Weil eine Lagerhalle in Burscheid an der Straße Linde am Dienstagabend in Brand geraten war, wurden auch Wermelskirchener – wie alle anderen Bewohner im Umkreis – wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die große, schwarze, schadstoffträchtige Rauchsäule war über mehrere Kilometer zu sehen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden des Großbrandes wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Burscheid wurde gegen 22.10 Uhr alarmiert. Passanten hatten der Feuerwehr gemeldet, dass aus einer Lagerhalle in der Straße Linde schwarzer Rauch drang. Dort sind zwei Metall verarbeitenden Betriebe ansässig. Da sich keine Arbeiter in der Firma befanden, mussten sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zum Gelände verschaffen. Nach Angaben von Klaus Kopisch, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Burscheid, waren 130 Einsatzkräfte vor Ort, unter anderem aus Leverkusen, Leichlingen und Rösrath. Die Feuerwehr Wermelskirchen wurde zu einem Paralleleinsatz gerufen, der sich aber rasch als Fehlalarm herausstellte.

Am Brandort schmolz bereits das erste Hallentor und Flammen schossen aus dem Dach. Während der Löscharbeiten explodierten immer wieder Gasflaschen in dem rund 2.500 Quadratmeter großem Firmenkomplex. Viel Ruß lag in der Luft. Ein Messfahrzeug der Feuerwehr Wermelskirchen nahm Luftmessungen vor, um toxische Bestandteile zu messen. Die Rauchwolke sei vor allem in Richtung Bergisch Gladbach und Overath gezogen, Wermelskirchen sei aber nicht betroffen, sagte Kopisch.

Mehrere umliegende Krankenhäuser mussten wegen der starken Rauchentwicklung zwischenzeitlich ihre Klimaanlagen ausschalten. „Es wurde sogar erwogen, Krankenhäuser in Bergisch-Gladbach zu räumen, doch wurde darauf verzichtet“, so Kopisch. Das Krankenhaus Wermelskirchen war nach Angaben der Geschäftsführung nicht informiert worden. Der Brand und der Hinweis auf Vorkehrungen an die Bevölkerung war aber über die Warn-App NINA gemeldet worden.