Burg : Es werde Licht!

Burg Die Sanierung von Schloss Burg geht voran. Mainzer Firma präsentierte neues Lichtkonzept, das die Anlage erstrahlen lassen soll. Selbst der Bergfried wird mit Licht aufgewertet.

Zufrieden schaut sich Malte Maas an, wie ein LED-Bodenspot das Mauerwerk am Eingang von Schloss Burg beleuchtet. Am Donnerstag stellte der Gewinner der Ausschreibung für das neue Lichtkonzept für die Burganlage Ergebnisse vor. Planer, Architekten und Vertreter der Verwaltung konnten sehen: Wenn alles fertig ist, wird die Burg mit Einbruch der Dämmerung in warmweißes LED-Licht getaucht – innen und außen. Selbst der Bergfried wird mit Licht aufgewertet. Für Gregor Ahlmann, den Geschäftsführer des Schlossbauvereins, der die Burg mit Museum betreibt, ein großer Abend, reiht er sich doch ein in eine Kette von wichtigen Sanierungen, die bald folgen.