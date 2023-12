Traditionelles Weihnachtskonzert Buntes Konzerttreiben des MGV Niederwermelskirchen zum Advent

Den Männergesangverein (MGV) Niederwermelskirchen gibt es schon seit dem Jahr 1909. Ob es seitdem auch 114 Weihnachtskonzerte gegeben hat, ist nicht klar. Aber das spielt eigentlich keine Rolle, denn am dritten Adventssonntag stand das diesjährige Weihnachtskonzert im Mittelpunkt. Und das gab es im Gemeindezentrum der evangelischen Stephanus-Kirchengemeinde am Kirchweg in Hilgen-Neuenhaus gleich doppelter Ausführung. Denn der ersten Aufführung am Sonntagnachmittag sollte am frühen Abend noch eine zweite folgen.