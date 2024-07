Vereinsleben in Wermelskirchen Blütenpracht in und um Dhünn

Die Blühstreifen in voller Blüte sorgen derzeit in Habenichts, in Sonne, in der sogenannten „Jesus-Kurve“, in Osminghausen und am „Jägerhof“ in Neuenhaus für einen farbenfrohen Anblick. Damit nicht genug, wie der VVV-Vorsitzende Frank Jäger bei der Aussaat betonte: „Die Blumen sind auch sehr bienenfreundlich.“