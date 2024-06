Vor der Europa-Wahl in Wermelskirchen Initiatoren organisieren Aktionen im Zeichen der Demokratie

Info

Wermelskirchen Der Sternmarsch, zu dem die Evangelischen Kirchengemeinden in Wermelskirchen und Burscheid sowie die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ einladen, startet am Samstag, 8. Juni, um 11 Uhr. Treffpunkt ist am ehemaligen Standort des „Obi“-Baumarkts in Tente 129, von wo es nach Hilgen geht. Das Programm am dortigen Raiffeisenplatz mit Live-Musik beginnt um 12 Uhr.

Dabringhausen Die Veranstaltung „Bunt statt braun: unsere Demokratie steht zur Wahl“ beginnt am kommenden Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr im Dorfpark in Dabringhausen. Kurz vor 19 Uhr ist eine Menschenkette geplant. Veranstalter ist der Frauentreff der Initiative „Miteinander in Dabringhausen“.